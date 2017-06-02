Глава ЄП: Євросоюз буде виконувати кліматичну угоду і без США

Європейський союз буде виконувати Паризьку кліматичну угоду, незважаючи на рішення президента США Дональда Трампа вийти з неї. Про це заявив президент Європейського парламенту Антоніо Таяні, повідомляє прес-служба Європарламенту, передає Європейська правда.

"Договори повинні виконуватися. Необхідно дотримуватися Паризької угоди. Це питання довіри та лідерства", - заявив Таяні.

Він додав, що угода залишається "живою", і ЄС буде просуватися вперед з адміністрацією США або без неї.

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"Ті, хто воліють залишатися зовні, втратять історичну можливість для громадян, планети і економіки. ЄС продовжить докладати зусилля до боротьби зі зміною клімату і стане глобальним полюсом для залучення інвестицій, інновацій, технологій, створення робочих місць і підвищення конкурентоспроможності", - підкреслив Таяні.

Нагадаємо, 1 червня 2017 року президент США Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризького кліматичної угоди.