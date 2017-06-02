"Відповідь з майбутнього": Шварценеггер пояснив Трампу, що чекає американців після виходу з Паризької угоди

Відомий голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер відреагував на рішення президента США Дональда Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди.

На своїй сторінці у Facebook Шварценеггер розмістив звернення, в якому закликав Трампа вибрати для США і всього світу майбутнє з чистою енергетикою.

"Захист навколишнього середовища не зруйнує нашу економіку", - заявив Шварценеггер з приводу тверджень Трампа про те, що Паризька угода призведе до втрати 2,7 млн робочих місць в Сполучених Штатах до 2025 року. "Навпаки, правильна екологічна політика сприяє економічному зростанню", - підкреслив екс-губернатор.

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За його словами, США кожен рік від забруднення повітря помирає 200 тис. осіб. Відмова від кліматичної угоди тільки посилить цю ситуацію і не допоможе економіці: "Половина наших річок і струмків дуже забруднені. Ми не можемо сидіти склавши руки, поки люди хворіють і вмирають, особливо якщо знаємо, що є інший шлях".

"Одна людина не може зупинити наш прогрес... Одна людина не може переноситися в часі. Тільки я можу", - написав він у Twitter.

За його словами, великі лідери ніколи не повертаються в минуле, а рухаються тільки до майбутнього.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше на Трампа обрушилися з критикою Ді Капріо і Майкл Мур.