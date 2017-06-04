На Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів - ЗМІ

01:06, 04 червня 2017
Світ
519 0

За словами очевидців, в результаті наїзду постраждали п'ять осіб.

twitter.com/KeithWalkerNews

Мікроавтобус врізався у пішоходів на Лондоском мосту, на даний час проїзд по мосту закрито в обох напрямках, повідомляє Бі-бі-сі.

Sky News повідомляє, що в результаті інциденту є постраждалі.

Читайте такожУ Британії поліції дозволили стріляти у водіїв-терористів

За словами кореспондента Бі-бі-сі, яка перебувала на мосту на момент інциденту, фургоном керував чоловіком та їхав зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину. За її словами, постраждали п'ять осіб.

Вона також розповіла, що бачила чоловіка, затриманого поліцією. Він був у наручниках.

Очевидці розповіли Sky News, що чули стрілянину на мосту.

Британська поліція просить людей уникати район Лондонського мосту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракти у Лондоні
Теги: #теракт у Лондоні#наїзд на пішоходів