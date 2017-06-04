На Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів - ЗМІ

Мікроавтобус врізався у пішоходів на Лондоском мосту, на даний час проїзд по мосту закрито в обох напрямках, повідомляє Бі-бі-сі.

Sky News повідомляє, що в результаті інциденту є постраждалі.

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За словами кореспондента Бі-бі-сі, яка перебувала на мосту на момент інциденту, фургоном керував чоловіком та їхав зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину. За її словами, постраждали п'ять осіб.

Вона також розповіла, що бачила чоловіка, затриманого поліцією. Він був у наручниках.

Очевидці розповіли Sky News, що чули стрілянину на мосту.

Британська поліція просить людей уникати район Лондонського мосту.

#BREAKING: Met police dealing with major incident at London Bridge. Reports of van hitting pedestrians, knife attack. (Pic: @WillHeaven) pic.twitter.com/ZKDAcstteR — Keith Walker (@KeithWalkerNews) June 3, 2017