Очевидці описали пекельні сцени теракту в Лондоні

Коли троє озброєних ножами чоловіків з фургону почали атаку в жвавому районі британської столиці в суботу ввечері, лондонці відбивались чим попало, а в деяких випадках кидали стільці і столи, щоб запобігти нападникам.

Про це повідомляє Reuters.

Атака, внаслідок якої було поранено 48 чоловік і вбито 7, перш ніж нападники були застрелені поліцією, почалася з наїзду фургона на високій швидкості в натовп пішоходів на Лондонському мосту.

«Схоже, він (водій – ред.) націлювався на групу людей», – сказав агентству 53-річний свідок на ім’я Марк Робертс. Він бачив, принаймні, шість чоловік на землі після того, як фургон змінив напрям руху і з’їхав з тротуару.

«Це було жахливо», – зазначив він.

Потім озброєні ножами чоловіки здійснили напад на ринок Боро. Вцілілі описали пекельну сцену, яка відбувалася в районі, заповненому людьми, що відпочивали вночі в барах і ресторанах.

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Джирард Воулс розповів Sky TV, що він був на вулиці біля пабу Southwark Tavern, почув крики і побачив жінку і чоловіка з ножовими пораненням, а нападники кричали: «Це заради Аллаха».

Також він згадав, як намагався відволікти озброєних чоловіків.

«Коли вони пішли, я почав (кричати – ред.) "Гей, Гей, боягузи!", – згадує Воулс. – Я просто намагався привернути їхню (нападників – ред.) увагу, кидаючи речі на них ... Я подумав, що якщо я буду кидати пляшки або стільці, вони можуть прийти за мною. Якщо я зможу змусити їх вийти на головну дорогу, то поліція зможе зупинити їх, вони, очевидно, можуть стріляти в них».

Інші свідки повідомили, що бачили одного чоловіка з великим лезом, схожим на кухонний ніж, і жертв з колотими ранами, які кровоточили. За їхніми словами, люди бігли у паніці.

Один зі свідків, який тільки сказав BBC своє ім'я Бен, повідомив, що він побачив чоловіка, одягненого в червоне, який бив людину ножем, довжиною близько 10 дюймів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок дій терористів загинули 7 людей та ще 48 було госпіталізовано.

Нападників згодом застрелили правоохоронці.