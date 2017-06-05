Стрілянину в Орландо міг відкрити незадоволений працівник компанії, сам він мертвий - ЗМІ

В американському місті Орландо сталася стрілянина в офісній будівлі.

За повідомленням управління місцевого шерифа, в результаті загинули кілька людей.

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Місцевий телеканал WPLG Local 10 повідомляє без вказівки джерела, що стрілець був незадоволеним співробітником компанії, в офісі якої сталася стрілянина. За даними журналістів, він мертвий.

Як пише Orlando Sentinel, на вулиці Форсайт-Роуд, де, за даними влади, сталася стрілянина, знаходяться офіси компаній і промислові підприємства.