Стрілянину в Орландо міг відкрити незадоволений працівник компанії, сам він мертвий - ЗМІ
17:27, 05 червня 2017Світ
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В Орландо в офісній будівлі сталася стрілянина, є загиблі.
Стрілянина в Орландо / Twitter
В американському місті Орландо сталася стрілянина в офісній будівлі.
За повідомленням управління місцевого шерифа, в результаті загинули кілька людей.
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Місцевий телеканал WPLG Local 10 повідомляє без вказівки джерела, що стрілець був незадоволеним співробітником компанії, в офісі якої сталася стрілянина. За даними журналістів, він мертвий.
Як пише Orlando Sentinel, на вулиці Форсайт-Роуд, де, за даними влади, сталася стрілянина, знаходяться офіси компаній і промислові підприємства.
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