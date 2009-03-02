Росія і Грузія відновлюють взаємну видачу віз

Росія та Грузія відновлюють видачу віз громадянам обох країн. Зокрема, Росія має намір із 4 березня відновити видачу віз громадянам Грузії, за посередництва швейцарських дипломатів.

Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ, передає «Рейтер».

За його словами, дипломати зі Швейцарії, якій сторони доручили представляти свої інтереси, працюватимуть у будівлі залишеного російськими представниками Посольства РФ у центрі Тбілісі.

"Почнеться видача віз там, де знаходиться російське консульство", - сказав Г.ВАШАДЗЕ.

У свою чергу, консул Грузії в Росії Зураб ПАТАРІДЗЕ сказав, що з 5 березня швейцарські дипломати почнуть видачу й грузинських віз громадянам Росії - в будівлі Посольства Грузії в Москві.

Як відомо, Москва й Тбілісі перервали дипломатичні відносини після п`ятиденної війни в серпні 2008 року.