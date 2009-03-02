Путін і Медведєв привітали Горбачова

Голова уряду Росії Володимир Путін привітав з Днем народження екс-президента СРСР, нині президента Міжнародного громадського фонду соціально-економічних і політологічних досліджень Михайла Сергійовича Горбачова, повідомляє прес-служба кабінету міністрів РФ.

"Вас знають і поважають як значного державного діяча, політика, який, без перебільшення, відкрив нову епоху у вітчизняній історії, - епоху демократичних перетворень. Приємно, що Ви й сьогодні продовжуєте активно працювати, берете участь в реалізації запитаних громадських, гуманітарних і добродійних ініціатив", - наголошується у вітальній телеграмі.

Привітальну телеграму М.С.Горбачову також надіслав президент РосіїДмитро Медведєв.