Губернатор Нью-Йорка запропонував Трампу депортувати його зі США

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо закликав президента США Дональда Трампа депортувати його як іммігранта, передає Fox News.

Куомо, чий дід Андреа емігрував з Італії, заявив, що якщо адміністрація Трампа хоче «депортувати іммігрантів», то вони повинні почати з нього.

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Як повідомляв УНІАН, Трамп підписав указ про припинення прийому біженців у США.

6 березня президент США Дональд Трамп підписав новий закон про тимчасову заборону на в'їзд в країну громадян ряду мусульманських країн. Згідно з новим документом, під заборону на в'їзд в США відтепер не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, які підпадають під заборону, виключений Ірак. Документ також не містить пунктів, які віддають пріоритет для біженців-християн з мусульманських країн.