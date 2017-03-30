У США заблокували виконання міграційного указу Трампа на невизначений термін

Дію рішення Федерального суду США на Гаваях, який раніше заблокував указ президента Дональда Трампа про заборону на в'їзд у країну мігрантів з шести мусульманських країн, продовжено на невизначений термін. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Таке рішення судді Дерріка Вотсона означає, що указ Трампа не буде застосовуватися щонайменше до тих пір, поки не будуть розглянуті позови про повне скасування указу.

Видання зазначає, що мотивувація судового рішення практично не змінилася з моменту, коли дія указу той же суд припиняв в перший раз: на думку судді, заборона на в'їзд громадянам країн з часткою мусульманського населення від 90% до 98% рівносильна дискримінації за релігійною ознакою.

На дебатах у суді представники адміністрації Трампа просили прийняти таке рішення, щоб у силі залишилася хоча б заборона на прийом біженців, але суддя відмовився зробити це.

Крім 90-денної заборони на в'їзд для громадян шести мусульманських країн: Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану, - указ Трампа пропонує призупинити дію федеральної програми допомоги біженцям на 120 днів. Президент Трамп мотивував це спробою не допустити проникнення до країни терористів.

Суддя Деррік Уотсон 16 березня вже не дав вступити в силу нової заборони на в'їзд в США громадян шести переважно мусульманських країн. Тоді він задовольнив позов штату Гаваї з вимогою призупинити дію підписаного Трампом указу за кілька годин до того, як той повинен був вступити в силу.

Як повідомляє ВВС, попереднє рішення суду про призупинення указу Дональд Трамп визнав перевищенням судових повноважень. Кілька штатів США подали позови з вимогою повної відміни указу, але дати слухання поки не призначені.