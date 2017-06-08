У Монако на аукціоні продадуть наручний годинник Путіна (відео)
20:09, 08 червня 2017Світ
441 0
У самому Кремлі новину про торги вже назвали фейком.
На аукціоні у Монако виставлять наручний годинник Путіна
Наручний годинник Володимира Путіна вартістю мільйон євро виставлять на аукціоні у Монако. Дорогоцінний лот з кремлівським корінням з'явився на сайті поважного аукціонного дому.
Читайте такожПєскова після скандалу з годинником і яхтою звинуватили в купівлі розкішного будинку за $7 мільйонів (фото)
Хронометр швейцарського виробництва має платиновий корпус, золотий циферблат і довічну гарантію. Хто саме виставив президентський годинник на продаж – у Монако мовчать. Запевняють лише, що коштовний аксесуар належав Путіну.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році президент Росії Володимир Путін засвітив новий годинник за $ 20 тисяч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter