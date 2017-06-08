У Монако на аукціоні продадуть наручний годинник Путіна (відео)

Наручний годинник Володимира Путіна вартістю мільйон євро виставлять на аукціоні у Монако. Дорогоцінний лот з кремлівським корінням з'явився на сайті поважного аукціонного дому.

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Хронометр швейцарського виробництва має платиновий корпус, золотий циферблат і довічну гарантію. Хто саме виставив президентський годинник на продаж – у Монако мовчать. Запевняють лише, що коштовний аксесуар належав Путіну.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році президент Росії Володимир Путін засвітив новий годинник за $ 20 тисяч.