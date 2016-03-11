Путін засвітив новий годинник за $ 20 тисяч (відео)
18:32, 11 березня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін днями засвітив новий дорогий наручний годинник.
Журналісти помітили, що під час його зустрічі з главою МЗС КНР Ваном І, на якій він повідомив про намір відвідати Китай влітку цього року, на руці Путіна був годинник F. P. Journe Chronometre Bleu.
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Повідомляється, що орієнтовна ціна такого годинника - 20 тисяч доларів.
Нагадаємо, минулого року Дмитро Пєсков "засвітив" годинник за понад 600 тисяч доларів.
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