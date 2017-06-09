Вибори у Британії: Мей попросить у королеви дозволу сформувати уряд

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вирушить до королеви Єлизавети II за дозволом сформувати новий уряд. Про це повідомляє BBC із посиланням на спікера офісу прем’єра.

За повідомленням, Тереза Мей вирушить до Букінгемського палацу у п’ятницю в 11:30 за Лондоном (13:30 за Києвом).

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Як повідомляв УНІАН, лідер лейбористів закликав Мей піти у відставку після виборів у Британії. Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.