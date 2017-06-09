Кіномани назвали найкращий фільм усіх часів

Став відомий найкращий фільм усіх часів за версією шанувальників кіно,

Про це повідомляє Empire.

В опитуванні журналу взяли участь 20 тис. осіб. Вони віддали перше місце картині «Хрещений батько» (1972).

Другу сходинку займає стрічка «Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь» (1980).

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На третій позиції опинився «Темний лицар» (2008).

У першу десятку також потрапили «Втеча з Шоушенка», «Кримінальне чтиво», «Славні хлопці», «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега», «Щелепи», «Зоряні війни» (який саме епізод, не уточнюється), «Володар кілець: Братерство Кільця».

В опитуванні, проведеному В 2014 році, лідером рейтингу була стрічка «Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь».