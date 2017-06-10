Президент Румунії: у відносинах з РФ треба дотримуватися діалогу та стратегії стримування

Президент Румунії Клаус Вернер Йоганніс заявив, що відносини з Російською Федерацією потрібно підтримувати, поєднуючи діалог зі стратегією стримування.

Про це румунський президент заявив у Вашингтоні на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, повідомляється на сайті Білого дому.

Йоганніс наголосив, що усі країни стурбовані російською агресією в регіоні Східної Європи.

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За його словами, ця стурбованість вимагає зберігати відповідний рівень готовності.

"На мою думку, ми повинні бути дуже чіткими, дуже простими і зрозумілими, якщо ми говоримо про Росію та з Росією. Я вважаю, що нам потрібен діалог. Але, з іншого боку, нам потрібно те, про що ми всі разом домовилися в НАТО - міцне стримування. Тому таке поєднання - міцне стримування та діалог - повинно привести до рішення, яке прийнятне з кожної сторони", - заявив Йоганніс.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянс зберігає єдину позицію стосовно РФ – це сильна оборона у поєднанні з підтримкою діалогу.