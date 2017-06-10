Обережно, ведмеді: замок Дракули закрили для туристів

Румунська влада закрила доступ до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток Румунії - замку Поенари, завдяки знаменитому історії графа Дракули, повідомляє Бі-бі-сі.

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Влада хоче убезпечити туристів - однак не від вампірів, як можна було подумати, а від ведмедів.

За останній час кілька туристів, які піднімалися вгору сходами у 1480 сходинок до руїн старовинного замку, стикалися з бурою ведмедицею, яка ростить трьох дитинчат неподалік.

Міністерство охорони навколишнього середовища дало місцевій владі дозвіл вивезти тварин, проте наразі незрозуміло, куди їх можна відправити.

Поліція вважає, що ведмедів принадила їжа, яку туристи залишають після себе біля замку.

Замок Поенари гіди називають "справжнім замком Дракули" на противагу популярному замку Бран, де князь Валахії Влад Цепеш, який став прототипом графа Дракули, лише іноді зупинявся.