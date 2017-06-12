У Швеції замість квитків на потяг ввели підшкірні чіпи
15:01, 12 червня 2017Світ
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Поки участь в експерименті беруть корпоративні клієнти.
Gроводники можуть отримувати інформацію про поїздки пасажирів на свої телефони, піднісши їх до місця, де імплантований чіп / Livejournal TIPMF
Шведська залізниця дозволила мандрівникам відмовитися від квитків на користь мікрочіпів, вживлених під шкіру. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Поки участь в експерименті беруть корпоративні клієнти, які часто користуються послугами залізниці, і яким набридло мати справу з паперовими або електронними квитками.
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Схожу технологію використовують, наприклад, у банківських картках. Тепер провідники можуть отримувати інформацію про поїздки пасажирів на свої телефони, просто піднісши їх до місця, де у пасажира імплантований чіп.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустить у найближчі дні прямий потяг до Болгарії.
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