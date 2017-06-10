Військові США допомагають філіппінській армії у боях проти ісламістів

Сили спеціального призначення армії Сполучених Штатів Америки допомагають збройним силам Філіппін у бойових діях проти ісламістів на півдні країни, зокрема, під час боїв за місто Мараві.

Про це у суботу, 10 червня, повідомив речник посольства США на Філіппінах, передає Deutsche Welle.

"На запит уряду Філіппін сили спецпризначення США допомагають збройним силам Філіппін у проведенні поточних операцій в Мараві", - повідомив речник посольства США.

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При цьому він відмовився повідомити подробиці того, яку саме підтримку надають американські військовослужбовці армії Філіппін, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Бої між ісламістами та філіппінською армією на півдні країни тривають з кінця травня. Бої точаться за місто Мараві з населенням у 200 тисяч жителів, яке у травні захопили загони близького до терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) ісламістського угруповання "Абу Саяф".

Напередодні, 9 червня, філіппінська авіація завдала чергових ударів по ймовірних позиціях терористів у Мараві. Починаючи з кінця травня у боях загинуло понад 200 осіб, серед яких багато цивільних.