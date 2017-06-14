Генпрокурор США спростував інформацію про зустріч із послом Росії в готелі

В ході слухань у комісії Сенату з розвідки генпрокурор США Джеф Сешнс спростував повідомлення про те, що він нібито провів неофіційну зустріч з послом Росії Сергієм Кисляком у вашингтонському готелі Mayflower. ФБР раніше стверджувало, що подібний контакт мав місце, передає РБК.

Сешнс назвав "огидною і облудною брехнею" припущення, що він міг бути причетний до спроби Росії вплинути на президентські вибори в США.

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В ході свого виступу Сешнс нагадав, що 35 років чесно служив своїй країні, а 20 років поспіль був сенатором від штату Алабама. За його словами, не можна навіть припускати, що він міг зробити щось на шкоду США.

Сешнс також пояснив, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі ніяк не було пов'язано з розслідуванням стосовно російського втручання в американські вибори.

Він уточнив, що рішення про відставку Комі було прийнято на підставі доповіді про загальну ситуацію в ФБР. За його словами, разом з заступником вони прийшли до висновку, що настала пора оновити керівництво Бюро.

Сешнс погодився дати свідчення сенатської комісії після того, як там виступив Комі. Останній і заявив про таємну зустріч генпрокурора з Кисляком в готелі.

Спецслужби США звинувачують Росію у втручанні у президентські вибори 2016 року. Москва ці звинувачення заперечує.