У Лондоні загорівся 27-поверховий будинок: мешканців евакуйовують, будівля може впасти (фото, відео)

У західній частині Лондона сьогодні спалахнула пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Загоряння намагаються загасити двісті пожежних та 40 пожежних автомомбілів. Про це повідомляється в офіційному Twitter пожежної бригади Лондона.

#NorthKensington tower block fire declared major incident, crews working hard at scene ©@Natalie_Oxford For updates:https://t.co/Gy6gUYc4MLpic.twitter.com/079acRjt7W — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Причина пожежі невідома на даному етапі.

У той же час як передає ВВС, вогонь виник в башті Гренфелл в маєтку Ланкастер Уест близько 1:16 за місцевим часом. Поліція вже заявила, що будівля може впасти. Близько 4:00 поліція заявила, що жителів продовжують евакуювати з блоку багатоповерхівки.

"Ми бачили уламки, які падають з будівлі, ми чули вибухи, ми чули звук розбитого скла. Поліція продовжує розставляти свої кордони, відштовхуючи представників громадськості, побоюючись, що будівля може впасти", - передає кореспондент видання.