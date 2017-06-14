У Лондоні загорівся 27-поверховий будинок: мешканців евакуйовують, будівля може впасти (фото, відео)

07:16, 14 червня 2017
Світ
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Із вогнем борються 200 пожежних.

Мешканців евакуйовують / twitter.com/LondonFire

У західній частині Лондона сьогодні спалахнула пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Загоряння намагаються загасити двісті пожежних та 40 пожежних автомомбілів.  Про це повідомляється в офіційному Twitter пожежної бригади Лондона.

Причина пожежі невідома на даному етапі.

У той же час як передає ВВС, вогонь виник в башті Гренфелл в маєтку Ланкастер Уест близько 1:16 за місцевим часом. Поліція вже заявила, що будівля може впасти. Близько 4:00 поліція заявила, що жителів продовжують евакуювати з блоку багатоповерхівки.

"Ми бачили уламки, які падають з будівлі, ми чули вибухи, ми чули звук розбитого скла. Поліція продовжує розставляти свої кордони, відштовхуючи представників громадськості, побоюючись, що будівля може впасти", - передає кореспондент видання.

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Новина в сюжеті: Пожежа в Лондоні
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