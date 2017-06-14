Росія намагається розбити будь-який багатосторонній альянс - Пентагон

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявив, що Росія «намагається розбити будь-який багатосторонній альянс ... це стабілізуючий вплив в світі», коментуючи кризу в Катарі, пише The Hill.

«Я вважаю, що порушення міжнародного порядку - це те, що як недалекоглядно вважає Росія, працюватиме в їхніх інтересах», - сказав Меттіс.

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«Я думаю, що те, що ми бачимо, - це тривале поширення загроз не тільки нашої власної країни, не тільки демократій Західної Європи… вони намагаються розбити будь-який багатосторонній альянс… », - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між Вашингтоном і Москвою дедалі погіршуються, але американська адміністрація все ще намагається їх стабілізувати. Заява прозвучала в час, коли Конгрес США активізував зусилля із закріплення чинних санкцій і запровадження нових через імовірне втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, дії Москви в Сирії та Україні та через інші питання.