Трамп дав зелене світло збільшенню кількості військових в Афганістані

Президент США Дональд Трамп надав міністру оборони Джиму Меттісу право вирішувати, яка кількість американських військових перебуватиме в Афганістані. Про це в середу, 14 червня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на представника уряду США, який забажав залишитися неназваним, як повідомляє DW.

Таке рішення надасть Пентагону можливість збільшити контингент американських військових у Афганістані. За словами джерела Reuters, конкретне рішення про збільшення контингенту ще не ухвалене. У Пентагоні від коментарів відмовилися.

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У часи президентства Барака Обами рішення про кількість американських військових у Афганістані, Сирії та Іраку обов'язково узгоджувалися з Білим домом. У квітні цього року Трамп надав міністру оборони право самому ухвалювати рішення про численність контингенту американських військових у Сирії та Іраку.

Нині в Афганістані перебувають 8400 американських військових та ще близько п'яти тисяч військових із інших країн НАТО. За даними ЗМІ, в Білому домі розмірковують над тим, щоб відрядити до цієї країни від трьох до п'яти тисяч додаткових військових.

Напередодні глава Пентагону Меттіс заявив у комітеті з питань збройних сил Сенату про те, що в Афганістані не вдається перемогти Талібан. "Ми виправимо це якнайшвидше", - зазначив він.

Чотири місяці тому генерал Джон Ніколсон, який очолює американський та міжнародний військовий контингент у Афганістані, заявив, що йому потрібно кілька тисяч додаткових військовослужбовців.