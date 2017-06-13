Глава Пентагону: Скорочення витрат нашкодило боєготовності армії США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив на слуханнях у конгресі, що він шокований низькою боєготовністю американської армії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Увечері в понеділок Меттіс виступив на слуханнях у комітеті палати представників збройних сил, де обговорювався американський оборонний бюджет на 2018 рік.

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Глава Пентагону заявив, що збройні сили США мають потребу в стабільному фінансуванні. "Жоден ворог не нашкодив нашій боєготовності так, як скорочення витрат", - сказав Меттіс.

"Я пішов з армії через три місяці після того, як секвестр набув чинності. Через чотири роки я повернувся в міністерство - і був шокований тим, що я побачив щодо нашої готовності воювати", - заявив міністр.

За його словами, для виправлення ситуації збройним силам США знадобляться роки стабільного фінансування.

Як повідомляв УНІАН, раніше Меттіс відзначив важливу роль Китаю у стримуванні північнокорейської ракетної і ядерної активності.