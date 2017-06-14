Пожежу в лондонській висотці показали з висоти пташиного польоту (відео)

На заході Лондона кілька годин горить багатоповерховий житловий будинок. Відповідне відео оприлюднене в YouTube.

Пожежники повідомляють, що є загиблі, проте їх точна кількість поки невідома, передає Русская служба ВВС.

За повідомленнями влади, у момент виникнення вогню в будівлі могло перебувати до 600 осіб. Невідомо, скільки з них вдалося евакуювати.

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Евакуйованих людей розміщують у прилеглому християнському центрі.

Поки немає ніякої інформації про те, що могло послужити причиною пожежі і вогонь зміг поширитися так швидко по настільки великій площі. Деякі ЗМІ та очевидці повідомляють, що в будинку ще знаходяться жителі, які просять про допомогу.