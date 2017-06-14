У Лондоні горить 27-поверховий будинок, десятки людей постраждали (фоторепортаж)

Внаслідок масштабної пожежі у 27-поверховому житловому будинку в західному Лондоні, карети швидкої допомоги доставили в лікарні щонайменше 30 осіб. Про це повідомляє The Associated Press‏. "Сервіс швидкої допомоги Лондона повідомляє, що 30 осіб відвезли до 5 шпиталів після пожежі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Лондоні загорівся 27-поверховий будинок: мешканців евакуйовують, будівля може впасти (фото, відео)Інформації про кількість жертв поки що немає. Більше 20 бригад швидкої допомоги продовжують чергувати на місці пожежі, оскільки поки що не ясно чи є в будинку люди. Також на місці працюють 200 пожежників і 45 пожежних машин. Поки що пожежникам не вдається приборкати вогонь, який спалахнув ще вночі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько першої ночі у західній частині Лондона спалахнула пожежа у 27-поверховому житловому будинку. Як заявили в поліції, пошкоджена вогнем будівля може впасти. В зв'язку з цим поліція встановила кордони, відштовхуючи представників громадськості. Дим від пожежі видно за декілька миль.

Близько 4:00 поліція заявила, що жителів продовжують евакуювати з багатоповерхівки.