У консервативній Ірландії парламент призначив прем'єром відкритого гея

Депутати ірландського парламенту затвердили кандидатуру лідера партії "Фіне гел" Лео Варадкара на пост прем'єр-міністра країни. 38-річний політик став наймолодшим прем'єром у історії Ірландії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Крім того, Варадкар став першим лідером країни, який відкрито оголосив про свою гомосексуальність, і першим прем'єром Ірландії індійського походження.

"Мене обрали, щоб правити, але я обіцяю служити. Мій уряд не буде ні лівим, ні правим, тому що ці застарілі поняття не справляються з політичними викликами сьогоднішнього дня. Мета мого уряду - побудувати республіку можливостей", - заявив Варадкар, виступаючи перед парламентом.

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Після цього він вирушив до резиденції президента Ірландії Майкла Хіггінса, з рук якого отримав атрибут виконавчої влади - "офісну печатку".

"Як наймолодший прем'єр країни, він [Варадкар] буде говорити за нове покоління народу Ірландії. Він представляє сучасну і різноманітну Ірландію і відповідає за неї як ніхто інший", - сказав попередник Варадкара Енда Кенні, передаючи свій пост.

2 червня Варадкар здобув перемогу на внутріпартійних виборах, отримавши 60% голосів і випередивши свого головного конкурента Саймона Ковенея. "Якщо моє обрання сьогодні щось значить, так це те, що республіка вільна від забобонів", - заявив тоді Варадкар.

Варадкар народився в сім'ї ірландської медсестри і лікарі з Індії. Батько нового прем'єра переїхав до Ірландії в 1970-х роках, коли ця країна вважалася однією з найконсервативніших у Європі.

У 2015 році, коли в Ірландії проходив референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів, Варадкар оголосив, що він гей.

Ірландія довгий час вважалася однією з найбільш негативно налаштованих до ЛГБТ-спільноти країн Європи - до 1993 року гомосексуальність в країні була поза законом.