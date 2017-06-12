Facebook поповнив список лайків райдужним прапором ЛГБТ-спільноти

У Facebook вирішили підтримати ЛГБТ-спільноту по всьому світу і додали в список реакцій на пост райдужний прапор. Ця реакція буде доступна користувачам рівно місяць, коли світ готується відсвяткувати Місяць прайду, пише Metro. Ця реакція не буде з'являтися автоматично, для того, щоб вона відображалася в списку, необхідно лайкнути сторінку facebook.com/LGBTQ/.

Читайте такожПісля інавгурації Трампа із сайту Білого дому зник розділ про підтримку ЛГБТ"Ми вважаємо, що створюємо платформу, яка підтримує всі громади. Таким чином, ми відзначаємо любов і різноманітність цих прайдів, даючи вам спеціальну реакцію для використання під час прайдів", - розповіли в Facebook.

У той же час журналіcти відзначили, що нова реакція активно використовується і для троллінгу. Зокрема, під кожним постом американського судді Роя Мура, який відомий своїми гомофобними поглядами, з'являються сотні подібних реакцій.

Раніше Facebook додав тимчасову реакцію на День Матері - список реакцій поповнив квітка.

Райдужний прапор, який створив Гілберт Бейкер в 1978 році використовується як знак ЛГБТ-спільноти.