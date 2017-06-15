Військовий малайзійський літак зник з радарів

Літак Королівських повітряних сил Малайзії зник з радарів. Наразі ведеться пошукова операція, передає Channel News Asia.

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Повідомляється, що літак вилетів з авіабази в Куантані об 11.00 (06.00 за київським часом - УНІАН.). Через півгодини зв'язок з ним зник.

Зараз ведуться пошуково-рятувальні операції.

Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 jet fighter is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30 am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL — Amy Chew (@AmyChewCNA) June 15, 2017

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Андаманському морі знайшли уламки і тіла пасажирів зниклого над М'янмою літака.