Військовий малайзійський літак зник з радарів

08:54, 15 червня 2017
Світ
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Зв'язок з літаком зник через півгодини після вильоту.

Ілюстрація REUTERS

Літак Королівських повітряних сил Малайзії зник з радарів. Наразі ведеться пошукова операція, передає Channel News Asia.

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Повідомляється, що літак вилетів з авіабази в Куантані об 11.00 (06.00 за київським часом - УНІАН.). Через півгодини зв'язок з ним зник.

Зараз ведуться пошуково-рятувальні операції.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Андаманському морі знайшли уламки і тіла пасажирів зниклого над М'янмою літака.

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Теги: #літак зник з радарів#військовий малайзійський літак