Військовий малайзійський літак зник з радарів
08:54, 15 червня 2017Світ
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Зв'язок з літаком зник через півгодини після вильоту.
Ілюстрація REUTERS
Літак Королівських повітряних сил Малайзії зник з радарів. Наразі ведеться пошукова операція, передає Channel News Asia.
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Повідомляється, що літак вилетів з авіабази в Куантані об 11.00 (06.00 за київським часом - УНІАН.). Через півгодини зв'язок з ним зник.
Зараз ведуться пошуково-рятувальні операції.
Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 jet fighter is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30 am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL— Amy Chew (@AmyChewCNA) June 15, 2017
Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Андаманському морі знайшли уламки і тіла пасажирів зниклого над М'янмою літака.
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