У Латвії оштрафували директора школи за використання російської мови

Центр державної мови Латвії склав протокол на директора 12-ї середньої школи міста Лієпая Валерія Епіскопосова за те, що на випускному 9 класів не забезпечив переклад інформації. Про це повідомляє Delfi.

Глава регіонального відділення Центру Сарма Павулена повідомила, що у цьому році були проведені перевірки в 16 навчальних закладах по всій Латвії. У п'яти з них виявили порушення - виявилося, що на випускних не був забезпечений переклад інформації на латиську мову.

Зокрема, в Лієпайській школі директор виголосив свою промову на випускному латиською. Далі його повинна була змінити заступниця, яка, однак, не змогла бути присутньою на заході за станом здоров'я. Сам директор провести весь випускний державною мовою не зміг. У підсумку йому довелося використовувати російську мову.

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Директор визнав порушення. Він пообіцяв, що на випускному 12-х класів таких порушень не буде. Це перший подібний протокол у школи.

У Латвії одна державна мова - латиська. Але в країні проживає великий відсоток російськомовних громадян. У 2000 році в Латвії вступив у силу закон про державну мову, згідно з яким всі публічні заходи повинні бути забезпечені перекладом на латиську мову. Порушення закону загрожує штрафом. За дотриманням норми про мову стежить спеціальне відомство - Центр державної мови