США про гонку ядерних озброєнь в Азії

Ядерні випробування в Північній Кореї можуть спровокувати гонку ядерних озброєнь в Азії. Про це у вівторок заявила держсекретар США Кондолізза Райс на базі ВВС США на Алясці дорогою до Японії, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс.

США стурбовані тим, що Японія і Південна Корея можуть висловити бажання проводити ядерні дослідження для протидії Північній Кореї. "От чому дуже важливо виступити і ще раз рішуче підтвердити зобов`язання США у галузі оборони щодо Японії та Південної Кореї", - заявила Райс.

У Японії держсекретар США має намір обговорити політичні наслідки ядерних випробувань, проведених Північною Кореєю на початку минулого тижня. Як очікується, в Токіо Райс проведе зустрічі з прем`єр-міністром Сіндзо Абе і міністром закордонних справ Таро Асо.

У четвер держсекретар США відвідає Сеул, де проведе тристоронню зустріч з міністрами закордонних справ Південної Кореї і Японії, а потім відвідає Китай. Як повідомило джерело в японському зовнішньополітичному відомстві, основною метою її східноазійського турне стане узгодження дій урядів зацікавлених країн щодо реалізації санкцій проти КНДР.

Водночас, за інформацією джерела, "держсекретар США має намір переконати свого основного далекосхідного союзника (Японію) в необхідності дотримуватися твердих заходів для повної ізоляції північнокорейського режиму".

РІА "Новости"