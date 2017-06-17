Іракські війська звільнили від ІД перехід на кордоні з Сирією

Іракська армія і сунітські збройні групи звільнили від військ терористичного угруповання "Ісламська держава" частину прикордонної лінії на кордоні Сирії та Іраку, повідомляє в суботу, 17 червня, агентство Reuters з посиланням на військове командування іракських військ, як пише DW.

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У тому числі був звільнений і прикордонний пункт аль-Валід, розташований недалеко від стратегічно важливого сирійського шосе Танф. В операції брала участь авіація коаліції на чолі з США.

Контроль над шосе Танф допоможе виключити можливість постачання іранських озброєнь на території, контрольовані сирійським президентом Башаром Асадом, зазначає Reuters. Війська Асада вийшли до іраксько-сирійського кордону на початку червня.