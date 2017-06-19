У Ді Капріо конфіскували статуетку Оскара

Департамент юстиції США конфіскував одну з статуеток кінопремії Оскар актора Леонардо Ді Капріо. Мова йде не про виграну актором статуетку за фільм «Легенда Х'ю Гласа», а про куплену ним статуетку американського актора Марлона Брандо, повідомляє Esquire.

Ді Капріо є власником статуетки Оскар, присудженої американському актору Марлону Брандо за фільм «В порту» (1954 рік).

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Ді Капріо отримав сувенір від компанії Red Granite Pictures, яку запідозрили в тому, що допомагала приховувати гроші, отримані від корупції в Малайзії.

Департамент США зараз відстежує десятки мільйонів доларів, які пройшли через Red Granite та інші малайзійські продакшени, зокрема, у вигляді екстравагантних подарунків знаменитостям, таких як діаманти, предмети мистецтва та статуетка Оскара.

Зокрема, підозру також викликали картина Пікассо та фото Діани Арбус, якими володіє Ді Капріо.