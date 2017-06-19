Міжнародна коаліція має право на самозахист у Сирії - Білий дім

США залишає за собою право на самозахист у Сирії При цьому, Міжнародна коаліція в Сирії буде працювати над відновленням спільної координації з російськими ВКС.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Зрозуміло, ми будемо робити все, що можемо, щоб захистити наші інтереси. У нас завжди буде право на самооборону", - заявив Спайсер.

"Вкрай важливо, щоб ми тримали відкритими канали зв'язку, щоб уникати можливих конфліктів", - додав Спайсер.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила, що припиняє співпрацю з США в рамках меморандуму про запобігання інцидентів в небі над Сирією після того, як винищувач F/A-18E Super Hornet сил коаліції, очолюваної США, збив в провінції Ракка військовий літак Су-22 сирійських ВПС.

Американські військові стверджують, що сирійський військовий літак скинув бомби неподалік від загону повстанців, яких підтримують США, після чого був збитий їх літаком.

У російському міноборони назвали дії США військовою агресією і що тепер будь-які повітряні об'єкти, включаючи літаки і безпілотні апарати міжнародної коаліції, виявлені на захід від річки Євфрат, будуть братися на супровід в якості повітряних цілей.