Росія припинила взаємодію зі США в Сирії: погрожує брати на приціл всі літаки

Міноборони Росії оголосило про припинення взаємодії із США щодо запобігання інцидентів в повітрі. Приводом стало те, що сили міжнародної коаліції збили Су-22 сирійських ВПС. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву російського оборонного відомства.

"Міністерство оборони Російської Федерації з 19 червня ц. р. припиняє взаємодію з американською стороною в рамках меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії і вимагає ретельного розслідування американським командуванням з наданням його результатів та вжиті заходи", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.

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Тепер, як розповіли в Міноборони, всі літальні апарати коаліції захід від Євфрату «будуть братися на супровід російськими наземними і повітряними засобами протиповітряної оборони в якості повітряних цілей», пише Meduza.

Міноборони РФ також заявив, що США не виходили на зв'язок з російськими ВПС перед атакою на Су-22.

Нагадаємо, вчора літак міжнародної коаліції збив сирійський винищувач.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Документ законодавчо закріплює та посилює 6 чинних актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою.

Сенатори також пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушення прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції будуть введені проти юридичних осіб у галузях видобутку вугілля, металургії та транспорту.

Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібернападів на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також президент.

При цьому 14 червня держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що посилення санкцій проти РФ повинно відбуватися лише за рівноцінної участі інших союзників.