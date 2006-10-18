Грандіозна банківська афера розкрита в Росії

У вівторок правоохоронні органи Росії повідомили про сенсаційне викриття кримінального синдикату з банкірів-перевертнів. За півроку керівники двох комерційних банків — ВЕК-Банку та «Нова економічна позиція» (НЕП) — спільними зусиллями легалізували близько $7 млрд. і викачали їх за кордон. Викриття цієї афери безпосередньо пов`язують з розслідуванням вбивства заступника голови Центробанку Андрія Козлова.

Обидва банки рік тому втратили ліцензії. Розпорядження про це підписав Андрій Козлов.

Як з`ясувалося, банківські махінації контролював кримінальний авторитет на прізвисько «Джуба», а левова частка відмитих грошей йшла до Грузії.

Не виключено, що саме цей грошовий потік, який намагався перекрити Андрій Козлов, став причиною його загибелі.

Можливий зв`язок убивства Козлова з незаконним переведенням грошей у готівку побачив і президент Володимир Путін.

«Ми з вами є свідками переведення в готівку мільярдів рублів щомісяця. Ці кошти використовуються на кримінальні цілі в широкому сенсі цього слова, на терористичну діяльність, ці кошти використовуються наркомафією», — сказав він одразу після вбивства Козлова.

"Известия"