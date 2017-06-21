Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду

Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Соріна Гриндяну.

Про це повідомляє Romania TV.

Ініціатива депутатів правлячої коаліції з Соціал-демократичну партію і Альянсу лібералів і демократів під назвою "Румунія не може бути конфіскована. Захистимо демократію і вибір румун" отримала підтримку 241 депутата при потребі 233 голоси.

Проти проголосували 10 депутатів.

Згідно з конституцією Румунії, це означає відставку уряду, про що буде повідомлено президенту Клауса Йоханніса.

Уряд Соріна Гриндяну перебувало при владі всього півроку.

Як повідомлялося, урядова криза в Румунії почався з того, що коаліційні партії відкликали свою підтримку уряду, надану йому в кінці минулого року і звинуватили у зриві термінів виконання програми його діяльності.

Всі міністри Соціал-демократичної партії Альянсу лібералів і демократів заявили про свою відставку і зажадали відставки прем'єра Гриндяну. Однак прем'єр заявив, що у відставку не піде, в свою чергу закликавши політичні партії продемонструвати політичну відповідальність.