Чехія готова стати 20-ю країною європейського валютного союзу

Національний банк Чехії заявив, що країна готова до переходу на єдину європейську валюту.

Разом з тим, фінансове відомство зазначає необхідність скорочення різниці в цінах і зарплатах до безпосереднього приєднання до єврозони, повідомляє "ZN.UA" з посиланням на Radio Praha.

Протягом чотирьох-п'яти років у Нацбанку Чехії планують досягти зарплат, відповідних до європейських.

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Зауважимо, що зростання споживчих цін в Європі, без урахування таких факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), прискорилося до 1,2% у річному вираженні з 0,7% в березні.