Чехія готова стати 20-ю країною європейського валютного союзу
14:07, 23 червня 2017Світ
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Протягом чотирьох-п'яти років у Нацбанку Чехії планують досягти зарплат, відповідних до європейських.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк Чехії заявив, що країна готова до переходу на єдину європейську валюту.
Разом з тим, фінансове відомство зазначає необхідність скорочення різниці в цінах і зарплатах до безпосереднього приєднання до єврозони, повідомляє "ZN.UA" з посиланням на Radio Praha.
Протягом чотирьох-п'яти років у Нацбанку Чехії планують досягти зарплат, відповідних до європейських.
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Зауважимо, що зростання споживчих цін в Європі, без урахування таких факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), прискорилося до 1,2% у річному вираженні з 0,7% в березні.
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