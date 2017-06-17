Білий дім хоче зберегти гнучкість для перегляду санкцій проти Росії - ЗМІ

21:34, 17 червня 2017
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Білий дім стурбований тим, що поточна версія законопроекту зв'яже їм руки в можливості поліпшити відносини між США і Росією.

Ілюстрація / REUTERS

Адміністрація США має намір працювати з республіканцями в палаті представників над внесенням окремих змін у законопроект про нові санкції щодо Росії, повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації.

За його словами, Білий дім стурбований тим, що поточна версія законопроекту зв'яже їм руки в можливості поліпшити відносини між США і Росією, про що публічно говорив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

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Однак демократи в сенаті, навпаки, стурбовані тим, що адміністрація президента Дональда Трампа може піти на скасування нового законопроекту про санкції проти Росії.

Джерело додало, що в Білому домі підтримують збереження санкцій проти Росії, і що поки в адміністрації не обговорювали якусь скасування нового законопроекту.

При цьому він зазначив, що Білий дім впевнений у наявності своїх союзників в палаті представників серед республіканців, які також стурбовані прецедентом, коли законодавці будуть обмежувати права виконавчої влади в особі адміністрації президента контролювати питання санкцій.

15 червня сенат США прийняв законопроект про посилення санкцій щодо Росії. За ухвалення законопроекту проголосували 98 сенаторів, лише двоє були проти.

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Теги: #Білий дім#санкції проти Росії