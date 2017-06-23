WP дізналася про розробку США спрямованої проти Росії "цифрової бомби", схвалену Обамою

Колишній президент США Барак Обама схвалив у 2016 році розміщення кіберзброї в російській інфраструктурі після втручання Росії у вибори американського президента. Про це повідомили американські чиновники, передає "Дождь" з посиланням на The Washington Post.

Видання називає цю зброю "цифровим еквівалентом бомби", яка може бути застосована у разі загострення відносин США і Росії. Проект був у розробці, коли Обама залишив посаду президента.

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В останньому пакеті санкцій проти Росії, який був ухвалений у грудні минулого року, була неопублікована частина, в якій американським спецслужбам доручили знайти слабкі місця в російській інфраструктурі, пише WP.

Колишній американський чиновник розповів виданню, що кібероперація перебуває на ранніх стадіях. Вона включає в себе розміщення "імплантів" у російських мережах, які вважаються важливими, щоб застосування кіберзброї завдало "болю і дискомфорту". Імпланти були розроблені Агентством національної безпеки США. Вони можуть бути застосовані дистанційно у відповідь на агресію з боку Росії.

WP зазначає, що ФБР повідомило Обамі й трьом його старшим помічникам про втручання Росії в американські вибори у серпні минулого року. У звіті відомства йдеться, що президент Росії Володимир Путін особисто віддав наказ перешкодити виграти кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Команда Обами довгий час вирішувала, якими мають бути відповідні заходи. Влада США переймалася, що будь-які дії будуть розглянуті як політичне втручання в президентську гонку.

У кінці 2016 року США ввели санкції проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. До списку потрапили Федеральна служба безпеки і Головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

Раніше адміністрації Барака Обами звинуватила Росію у проведенні кампанії з втручання у вибори президента США, яка включала у себе злом комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії і деяких політиків. У Кремлі ці звинувачення відкидають.