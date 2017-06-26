Екзит-поли віддають перемогу на виборах в Албанії правлячій Соціалістичній партії

Соціалістична партія, що перебуває при владі в Албанії, найбільш вірогідно стане переможцем парламентських виборів, що відбулись у неділю, 25 червня.

Вона здобуває близько 45-49 відсотків голосів виборців, прогнозує екзит-пол італійської соціологічної компанії IPR Marketing. Опозиційна Демократична партія може отримати до 34 відсотків голосів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Читайте такожПарламент Албанії обрав президентом Іліра Мету

"Соціалістична партія могла виграти більше 71 мандата (у 140-місному парламенті, - Ред.), проте це лише прогноз, а не точний факт", - зазначив представник компанії Антоніо Ното.

Дві найбільші партії країни змагалися з гаслами проведення реформ, які Тірана повинна імплементувати заради вступу до ЄС. Статус кандидата на членство в ЄС Албанія здобула у 2014 році.

Центрвиборчком країни подовжив голосування на годину, до дев'ятої вечора за місцевим часом, через низьку явку, яку пояснюють релігійними святами та спекою, що сягала 39 градусів за Цельсієм, зазначає інформагентство AP.

Попередні дані вказують на явку близько 44 відсотків, порівняно з 53,5 відсотка на голосуванні чотири роки тому.