У США на декількох урядових сайтах хакери розмістили пропаганду ІДІЛ

07:55, 26 червня 2017
Світ
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У повідомленні говориться, що "Трампа" і "всіх ваших людей" притягнуть до відповідальності за "кожну краплину крові, пролиту в мусульманських країнах".

Ілюстрація / REUTERS

Ряд урядових сайтів Огайо зламали і розмістили там повідомлення на підтримку терористів Ісламської держави. Про це повідомляє AP.

Зламали, серед інших, сайти губернатора штату Джона Кейсика, його дружини і сайти департаментів. У діалоговому повідомленні йдеться, що «Трамп» і «всі люди будуть притягнуті до відповідальності за «кожну краплину крові, пролиту в мусульманських країнах». У посланні йдеться: «Я люблю Ісламську державу».

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Влада повідомила, що робить все можливе, щоб якомога швидше прибрати повідомлення.

Як повідомлялося раніше, екстремістське угруповання «Ісламська держава» закликала під час священного для мусульман місяця Рамадан до нападів на Заході, Близькому Сході, в Росії і Азії.

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Теги: #бойовики ІДІЛ#хакери ІДІЛ#терористи погрожують США#хакери зламали урядові сайти США