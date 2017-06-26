У США на декількох урядових сайтах хакери розмістили пропаганду ІДІЛ

Ряд урядових сайтів Огайо зламали і розмістили там повідомлення на підтримку терористів Ісламської держави. Про це повідомляє AP.

Зламали, серед інших, сайти губернатора штату Джона Кейсика, його дружини і сайти департаментів. У діалоговому повідомленні йдеться, що «Трамп» і «всі люди будуть притягнуті до відповідальності за «кожну краплину крові, пролиту в мусульманських країнах». У посланні йдеться: «Я люблю Ісламську державу».

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Влада повідомила, що робить все можливе, щоб якомога швидше прибрати повідомлення.

Як повідомлялося раніше, екстремістське угруповання «Ісламська держава» закликала під час священного для мусульман місяця Рамадан до нападів на Заході, Близькому Сході, в Росії і Азії.