У Лондоні після протестів госпіталізовані четверо поліцейських

У Лондоні на акції протесту проти жорстокості поліції поранені шестеро поліцейських, четверо з них госпіталізовані. В ході зіткнень протестуючі кидали в правоохоронців цеглини, повідомляється про чотирьох затриманих, передає Бі-бі-сі. Акція з вимогою покарати винних у смерті чоловіка, який був доставлений в лікарню в стані коми, після того як його машину зупинили для перевірки поліцейські, пройшла в лондонському районі Стретфорд в неділю.

Читайте такожУ Лондоні чоловік після наїзду фургона з ножем напав на людей - ЗМІДемонстранти зібралися біля поліцейського відділку Форест-гейт і витримали символічну хвилину мовчання, піднявши вгору кулаки, повідомляють кореспонденти місцевих ЗМІ.

До демонстрантів вийшов начальник поліції Стретфорд, щоб відповісти на їхні запитання. Як повідомляється, його звинуватили в тому, що він покриває поліцейських, жорстоке поводження яких із затриманим призвело до його смерті. Він у відповідь заявив, що випадок ретельно розслідується.

Після цього протестувальники підпалили кілька сміттєвих баків і почали закидати поліцейських цеглою, витягнутою зі стін будівель. Була евакуйована прилегла автобусна станція.

Постраждалі є і серед демонстрантів, їх точна кількість не повідомляється.

Приводом для акції стала смерть 25-річного Едіра Фредеріко да Коста - жителя Лондона, який помер в лікарні, не приходячи до тями 21 червня. Як стверджують його родичі, на час доставки до лікарні на його тілі були сліди жорстоких побоїв - у чоловіка була зламана шия, проломлений череп і порваний сечовий міхур.

Однак минулого четверга патологоанатоми при поліцейській службі перевірки скарг завершили розтин Да Кости і не виявили на його тілі слідів побоїв. Внутрішнє розслідування триває.