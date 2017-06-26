У Монголії вперше відбудеться другий тур виборів президента

У першому турі виборів президента Монголії в понеділок, 26 червня, однозначного переможця не визначили. Тому вперше в історії країни відбудеться другий тур між двома лідерами голосування.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Центральну виборчу комісію країни.

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Претендентами на посаду є колишня зірка бойових мистецтв, екс-міністр транспорту Халтмаагійн Баттулга, який представляє опозиційну Демократичну партію. Місцеві ЗМІ називають його одним з найбагатших людей країни. За даними відомства, він набрав більше за опонента, проте не абсолютну більшість голосів.

Його противник, представник керівної у країні Народної партії, екс-віце-прем'єр-міністр Міеєгомбин Енхболд, який зараз головує у парламенті - Великому державному хуралі Монголії.