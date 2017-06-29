Італія пригрозила закрити порти для мігрантів

Влада Італії пригрозила заборонити іноземним суднам висаджувати в італійських портах мігрантів з інших країн, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Мова йде в першу чергу про рятувальні судна під прапорами інших країн, що спільно з італійської берегової охороною займаються порятунком мігрантів, які намагалися по морю дістатися до Італії з Лівії, але зазнали аварії.

Читайте такожЛідери ЄС домовилися посилити співпрацю з країнами, звідки прибувають біженці

Досить часто рятувальні судна, що беруть участь у операції, належать гуманітарним організаціям та ходять під прапором різних держав, зокрема Німеччини та Мальти. Але врятованих мігрантів висаджують в Італії.

Представник країни в Євросоюзі Мауріціо Массарі у своєму листі керівництву союзу заявив, що ситуація виходить з-під контролю. Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, у свою чергу, звинуватив європейські країни в спробі проігнорувати цю проблему.

У зв'язку з цим, повідомляє агентство Reuters, зараз в уряді Італії обговорюється можливість введення для таких суден заборони на повернення в італійські порти.

Кількість мігрантів, які спробували морем дістатися до Італії з Північної Африки за останні чотири дні, оцінюється приблизно в 10 тисяч осіб. Всього ж за цей рік в Італію в'їхали 73 тисячі мігрантів, що на 14% більше, ніж за той же період в минулому році.