ЄС не досяг жодного прогресу у розподілі біженців - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський союз не досяг прогресу в розподілі біженців серед країн-членів за квотним принципом.

Про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном після завершення саміту ЄС у Брюсселі, пише Європейська правда.

"На жаль, жодного прогресу в розподілі біженців немає. Ми повинні продовжувати обговорювати це питання", - сказала Меркель.

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Макрон у свою чергу заявив, що прийом біженців – це обов’язок всіх без виключення країн ЄС.

"Ми вирішили прискорити процедури розгляду клопотань про надання притулку. Я попросив уряд працювати в напрямку реформи системи надання притулку. У Франції ця система працює погано", - сказав він.

Як відомо, низка країн ЄС, серед яких Чехія, Польща, Угорщина, виступають категорично проти системи розподілу біженців, узгодженої в 2015 році.

Єврокомісія навіть розпочала процедуру притягнення до відповідальності цих країн через їхню відмову приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.