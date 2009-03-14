НАТО відправляє 5 кораблів до берегів Сомалі

НАТО відправляє морську групу з п`яти кораблів для боротьби з піратством біля берегів Сомалі. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представника прес-служби Альянсу.

За його словами, операція під назвою "Об`єднаний захисник" розпочнеться в кінці поточного місяця. Командування морською групою здійснюватиме португальський контр-адмірал Жозе Перейра та КУНЬЯ. В операції візьмуть участь фрегати США, Канади, Португалії, Іспанії і Нідерландів.