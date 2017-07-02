Засудженого за корупцію екс-прем'єра Ізраїлю Ольмерта достроково звільнили

Екс-прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт, раніше засуджений за корупцію, в неділю достроково вийшов на свободу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У лютому минулого року він почав відбувати 19-місячний термін, до якого був засуджений за отримання хабарів в обмін на сприяння в будівництві елітного житлового комплексу "Холіленд" в Єрусалимі, а також перешкоджання відправленню правосуддя. Він став першим главою уряду в історії єврейської держави, який побував в ув'язненні.

Читайте такожПрезидент США обійшовся без деталей: "Ми любимо Ізраїль" - Süddeutsche Zeitung

Ольмерт відбував покарання у в'язниці "Маасіягу" в 20 кілометрах на південь від Тель-Авіва, де містяться головним чином засуджені за економічні злочини.

Минулого тижня він потрапив до лікарні з скаргами на болі в області грудей. Під час госпіталізації, яка тривала кілька днів, цілий ряд ізраїльських політиків виступив із закликом достроково звільнити 71-річного політика, нагадуючи про його заслуги перед державою.

Ольмерт, який займав пост міністра закордонних справ у правоцентристському уряді Аріеля Шарона, очолив кабінет в 2006 році після того, як Шарон переніс інсульт і впав у кому, і керував урядом три роки.

Прокуратура вирішила не оскаржувати рішення ізраїльської комісії з помилування, яка 29 червня погодилася достроково звільнити екс-прем'єра, повідомила газета "Гаарец".

У грудні минулого року, також достроково був звільнений з ув'язнення екс-президент Ізраїлю Моше Кацав, який відбував термін за звинуваченням у злочинах сексуального характеру.