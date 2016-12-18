Засудженого за сексуальні домагання екс-президента Ізраїлю Моше Кацава достроково звільнять з в'язниці

Колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава, який засуджений до семи років в'язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях, буде відпущено на волю достроково.

Про це пише газета Haaretz з посиланням на рішення суду.

Суд прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення, незважаючи на протест прокуратури. До цього влада кілька разів відхиляла прохання про дострокове звільнення Кацава.

Читайте такожПрем'єр Ізраїлю має намір переконати Трампа скасувати ядерну угоду з Іраном

У 2011 році суд у Тель-Авіві засудив Кацава до семи років тюремного ув'язнення, а також ще двох років умовного покарання і штрафу в 100 тисяч шекелів (понад 25 тис. дол). Сам Кацав свою провину заперечує.