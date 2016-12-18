Засудженого за сексуальні домагання екс-президента Ізраїлю Моше Кацава достроково звільнять з в'язниці
21:29, 18 грудня 2016Світ
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Колишнього президента засудили до 7 років ув'язнення.
Моше Коцава / REUTERS
Колишнього президента Ізраїлю Моше Кацава, який засуджений до семи років в'язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях, буде відпущено на волю достроково.
Про це пише газета Haaretz з посиланням на рішення суду.
Суд прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення, незважаючи на протест прокуратури. До цього влада кілька разів відхиляла прохання про дострокове звільнення Кацава.
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У 2011 році суд у Тель-Авіві засудив Кацава до семи років тюремного ув'язнення, а також ще двох років умовного покарання і штрафу в 100 тисяч шекелів (понад 25 тис. дол). Сам Кацав свою провину заперечує.
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