Трамп запропонував Китаю зробити "жорсткий крок" проти КНДР

10:33, 04 липня 2017
Світ
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Трамп не вірить в те, що Південна Корея і Японія будуть "терпіти це далі".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп запропонував Китаю зробити «жорсткий крок» щодо Північної Кореї після запуску балістичної ракети. Про це він написав у своєму твіттері.

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«Північна Корея тільки що запустила ще одну ракету. Цей хлопець може робити щось краще в його житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія будуть терпіти це далі. Можливо, Китай зробить жорсткий крок проти Північної Кореї і покінчить з цією дурістю раз і назавжди», — написав він.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети у рамках випробувальних стрільб.

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Теги: #запуск балістичної ракети#трамп і КНДР