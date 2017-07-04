Трамп запропонував Китаю зробити "жорсткий крок" проти КНДР

Президент США Дональд Трамп запропонував Китаю зробити «жорсткий крок» щодо Північної Кореї після запуску балістичної ракети. Про це він написав у своєму твіттері.

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«Північна Корея тільки що запустила ще одну ракету. Цей хлопець може робити щось краще в його житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія будуть терпіти це далі. Можливо, Китай зробить жорсткий крок проти Північної Кореї і покінчить з цією дурістю раз і назавжди», — написав він.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети у рамках випробувальних стрільб.