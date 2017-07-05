Існують наслідки: Тіллерсон закликав світ показати КНДР, чим загрожує гонитва за ядерним озброєнням

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що всі країни повинні показати КНДР, що її спіткають наслідки через випробування балістичних ракет, пише Reuters .

"Всі країни повинні публічно продемонструвати Північній Кореї, що існують наслідки щодо їхнього прагнення до ядерної зброї", - сказав він.

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Тіллерсон підкреслив, говорячи про останні випробування балістичної ракети Пхеньяном, що це є "новою ескалацією загрози" щодо США та союзників держави. При цьому держсек США сказав, що будь-яка із країн, яка допомагає КНДР в економічному чи військовому плані "допомагає і підбурює небезпечний режим".

Як повідомляв УНІАН раніше, США та Південна Корея провели спільні випробування балістичних ракет у відповідь на запуск ракети у КНДР.

Випробування ракет є відповіддю на загрозу з боку Північної Кореї у вигляді тестування балістичної ракети, про що у Пхеньяні заявили у вівторок.