Відповідь Кім Чен Ину: США та Корея провели спільні випробування балістичних ракет (відео)

США та Південна Корея провели спільні випробування балістичних ракет у відповідь на запуск ракети у КНДР.

Про це у Twitter повідомив американський телеканал CNN.

Випробування ракет є відповіддю на загрозу з боку Північної Кореї у вигляді тестування балістичної ракети, про що у Пхеньяні заявили у вівторок.

BREAKING: The US and S. Korea conducted a joint ballistic missile drill in response to North Korea's missile launch https://t.co/30nJWckBQ7pic.twitter.com/7YVqDooBdO