Відповідь Кім Чен Ину: США та Корея провели спільні випробування балістичних ракет (відео)

США та Південна Корея провели спільні випробування балістичних ракет у відповідь на запуск ракети у КНДР.

Про це у Twitter повідомив американський телеканал CNN.

Випробування ракет є відповіддю на загрозу з боку Північної Кореї у вигляді тестування балістичної ракети, про що у Пхеньяні заявили у вівторок.

BREAKING: The US and S. Korea conducted a joint ballistic missile drill in response to North Korea's missile launch https://t.co/30nJWckBQ7pic.twitter.com/7YVqDooBdO — CNN (@CNN) 4 июля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети. За оцінками аналітиків, вона спроможна нанести удар по Алясці.

Державний секретар США підтвердив, що випробування ракет КНДР проводилися з міжконтинентальною балістичною ракетою.

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Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети може стати важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.

Сполучені Штати Америки закликали провести засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй за закритими дверима щодо запуску останньої ракети в Північній Кореї.

Засідання Радбезу може відбутись вже сьогодні, 5 липня.